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Bonzai kullanan gencin içler acısı hali

Gebze'de sokak ortasında bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç yere oturup kendinden geçti.

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Gebze'de sokak ortasında bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç yere oturup kendinden geçti. Bonzainin etkisiyle oturduğu yerde bilinçsiz hareket sergileyen gencin ibretlik hali ise görenlerin yüreğini burktu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri genci kendine getirmeye
çalıştı.

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