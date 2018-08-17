Gebze'de sokak ortasında bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç yere oturup kendinden geçti. Bonzainin etkisiyle oturduğu yerde bilinçsiz hareket sergileyen gencin ibretlik hali ise görenlerin yüreğini burktu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri genci kendine getirmeye
çalıştı.
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Bonzai kullanan gencin içler acısı hali
Gebze'de sokak ortasında bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç yere oturup kendinden geçti.
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Gebze'de sokak ortasında bonzai adı verilen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen genç yere oturup kendinden geçti. Bonzainin etkisiyle oturduğu yerde bilinçsiz hareket sergileyen gencin ibretlik hali ise görenlerin yüreğini burktu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Verilen adrese gelen sağlık ekipleri genci kendine getirmeye
Bugün 12:42 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz