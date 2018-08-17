2 gün bayram pazarı kurulacak

Kurban Bayramına sayılı günler bayram alışverişini son güne bırakan vatandaşlar için her yıl olduğu gibi bu yıl da Kocaeli'de bayram pazarı kurulacak. Bayram pazarı, Pazar ve Pazartesi günleri, Perşembe Pazarı’nın kurulduğu Milli İrade Meydanı’nda açık olacak. Sabahın erken saatlerinde açılacak olan bayram pazarında meyve ve sebze satışının yanı sıra ağırlıklı olarak bayramlık satılacak. Bayram pazarının özellikle pazartesi günü akşamın geç saatlerine kadar açık olacağı belirtildi.