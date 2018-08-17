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Sinem ve Alican artık dünya evinde

İzmit’in tanınmış esnaflarından Nizamettin Çetin Gıda’nın sahibi Sadun-Tülay Çetin’in kızları Sinem ile Candan Turizmin sahibi Adnan- Öznur Candan’ın oğulları Alican Emex Otel’in havuz başında gerçekleşen muhteşem düğün organizasyonu ile dünya evine girdi.

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İlimizin tanınmış esnaflarından Nizamettin Çetin Gıda’nın sahibi Sadun-Tülay Çetin’in kızları Sinem ile Candan Turizmin sahibi Adnan- Öznur Candan’ın oğulları Alican, düzenlenen görkemli tören ile evlendi. Emex Otel havuz başında gerçekleştirilen düğüne yaklaşık bin davetli katıldı. Misafirlerini otelin girişinden itibaren karşılayan Çetin ve Candan aileleri, davetlilerle yakından ilgilenerek muhteşem bir ev sahipliği sergiledi.

BALAYI PHUKET’TE

Havuz başının davetlilerle dolmasının ardından Sinem ve Alican çifti, bando ekibi eşliğinde düğün alanına giriş yaparak, misafirlerin alkışları arasında piste geçti. İzmit’in ünlü sanatçısı Erdi’nin sahne aldığı düğün organizasyonunda pist bir an bile boş kalmazken, misafirler gece boyunca gönüllerince eğlendi. Havai fişek gösterisi eşliğinde pastalarını kesen çift, en mutlu gecelerine eşlik eden tüm misafirlerine teşekkür etti. İzmit’te ikamet edecek olan genç çift, balayı için Phuket’i tercih etti.

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Bugün 12:59 TSİ - Yaşam

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