İzmit’te deprem temalı film festivali

Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği ve 41 Burda AVM ile ortak bir projeye imza atan İzmit Belediyesi, 17 Auğstos 1999 Marmara Depremi’ni konu alan film festivali düzenledi. İki gün boyunca festivale katılan filmlerin gösteriminin yapılacağı etkinliğin açılışına İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Art Nicomedia Kültür Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç, 41 Burda AVM yetkilileri, jüri üyeleri Roger Worrod, Elena Romanato, Ovidiu Dumitrana, Türk ve yabancı film yönetmenleriyle vatandaşlar katıldı. Festival boyunca aralarında kısa film ve belgelerin de yer aldığı 22 filmin gösterimi yapıldı.