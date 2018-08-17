Ziyaretçileri için düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam Gebze Center, 19 Ağustos Pazar günü “90’lara Dönüş” etkinliği ile nostaljik bir gün yaşatmaya hazırlanıyor. 90'lı yıllarda altın çağını yaşayan Türkçe popun en başarılı isimlerinden Çelik’in sahne alacağı etkinlik, DJ performansları ve 90’ların unutulmazları sergisi ile Gebzelilere buluşacak. Çelik konseri öncesinde ise DJ performansları ile 15.30-17.30 saatleri arasında Gebzeliler, 90’ların unutulmaz şarkıları ve 90’lar çocuklarının hatırlayacağı karelerden oluşan “90’ların Unutulmazları Sergisi” ile buluşacak.
Bugün 13:02 TSİ- Kültür-Sanat ( Güncelleme : Bugün 13:03 TSİ )
Gebze Center’dan ‘90’lara Dönüş’ etkinliği
Ziyaretçileri için düzenlediği kültür-sanat etkinliklerine hız kesmeden devam Gebze Center, 19 Ağustos Pazar günü “90’lara Dönüş” etkinliği ile nostaljik bir gün yaşatmaya hazırlanıyor.
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Bugün 13:02 TSİ - Kültür-Sanat
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz