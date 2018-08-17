Muhtar Aynur ziyaretlerini sürdürüyor

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, sorumlusu bulunduğu mahallesine hizmetlerin gelmesini sağlamak amacıyla önceki haftalar içinde il ve ilçe protokolünü ve yetkili kurumları ziyaret etmişti. Bu ziyaretler sonrasında muhtar Yiğit, birçok hizmetin mahallesine kazandırılmasını sağlamıştı. Muhtar Yiğit, önceki günlerde Amasyalılar Derneği Başkanı Ahmet Çınar ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ahmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aynur Şöhretli Yiğit'e teşekkür ettiğini söyledi.