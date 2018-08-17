Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, sorumlusu bulunduğu mahallesine hizmetlerin gelmesini sağlamak amacıyla önceki haftalar içinde il ve ilçe protokolünü ve yetkili kurumları ziyaret etmişti. Bu ziyaretler sonrasında muhtar Yiğit, birçok hizmetin mahallesine kazandırılmasını sağlamıştı. Muhtar Yiğit, önceki günlerde Amasyalılar Derneği Başkanı Ahmet Çınar ve yönetimini ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ahmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aynur Şöhretli Yiğit'e teşekkür ettiğini söyledi.
Bugün 13:02 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
Muhtar Aynur ziyaretlerini sürdürüyor
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Aynur Şöhretli Yiğit, sorumlusu bulunduğu mahallesine hizmetlerin gelmesini sağlamak amacıyla önceki haftalar içinde il ve ilçe protokolünü ve yetkili kurumları ziyaret etmişti.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 13:02 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz