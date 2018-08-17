Demet Akalın Başiskele’ye geliyor

Türk pop müziğinin kraliçesi Demet Akalın, 8 Eylül Cumartesi akşamı ilimize geliyor. Aslen Gölcüklü olan ünlü sanatçı, Lastik-İş Sendikası tarafından Başiskele sahilinde yaptırılan 5 yıldızlı Tryp By Wyndam Oteli’nde hemşerileriyle buluşacak. Denize nazır konumuyla dikkatleri üzerine çeken Tryp By Wyndam, Demet Akalın ile başlatacağı yemekli gala geceleri dizisine ünlü sanatçılarla devam edecek.

YEMEKLİ PROGRAM

Dünyanın en büyük oteller zincirinden biri olan Tryp By Wyndam Oteli’nin bin kişilik balo salonunda gerçekleştirilecek programda Kocaelililer bir yandan yemeklerini yerken, bir yandan da hemşerileri Demet Akalın’ı dinleyecek. Sahne performansıyla eğlence dünyasının aranılan isimlerinden biri olan Demet Akalın’ı yakından görmek, şarkılarıyla eğlenceli bir gece geçirmek isteyenlerin 0 262 343 50 50 numaralı telefondan rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.