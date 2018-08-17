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Karaosmanoğlu, Gebze’deki personelle bayramlaştı

Başkan Karaosmanoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde halka hizmet veren çalışma arkadaşlarıyla bayramlaştı.

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze bölgesinde hizmet veren çalışma arkadaşlarıyla, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde bayramlaştı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in de eşlik ettiği törende bir konuşma gerçekleştiren Başkan Karaosmanoğlu, “Geçmişin karanlık dönemlerindeki hükümetlerin bile yapamadığı projeleri artık Büyükşehir Belediyesi olarak bizler yapıyoruz. Bu çok önemli bir başarıdır. Bugünlerde yaşadığımız bu gelişmeyi durdurmak isteyen emperyalistlere de şunu demek istiyorum, biz doların kulu değiliz” diye konuştu.

“ÇOK ÖNEMLİ VE KENDİ BAŞINA DEĞERLİ BİR PROJEDİR”

Darıca, Çayıroca, Gebze ve Dilovası ilçelerinde çok güzel işler yaptıklarını dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Gebze bölgemizi yakından ilgilendiren en önemli projemiz olan Metro’nun çalışmalarını başlattık. Bu çok önemli ve kendi başına değerli bir projedir. Bu başarıları siz değerli çalışanlarımızla birlikte yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bilgiye, tecrübeye ve çalışan kardeşlerimize çok önem veriyoruz. En önemlisi parayı iyi yönetiyoruz. Büyükşehir yasası çıkmadan Gebze uzakta bir köy gibiydi. Çok şükür şimdi öyle mi. Elbette hayır. Derelere akan kanalizasyonların varlığı insanımıza asla yakışmıyordu. Çok şükür yatırımlarımızla bu çirkin görüntülerin önüne geçtik. Bunu başarmanın tek yolu da çalışmaktı ve çok şükür oda oldu” dedi.

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