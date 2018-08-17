Kaliteli ve güvenli alışverişin adresi: Outlet Cıty

Naci Kasapbaşı, İstiklal caddesi Ihlamur sokak No 6 adresinde ihraç fazlası konseptiyle ilk mağaza olan Outlet Cıty giyim mağazasını hizmete açtı. Kurban Bayramı öncesi indirimin de olduğu mağazada kadın giyim, erkek giyim ve çocuk giyim ürünleri de bulunuyor. İstanbul merkezli olan Outlet Cıty, ağırlıklı olarak İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere ve Amerika’ya gönderilen ihraç ürünler uygun fiyata satışa sunuluyor.

KALİTELİ ÜRÜNLER BULUNUYOR

Güvenli alışverişin adresi ve kaliteli ürünlerin bulunduğu mağaza saat 09.00-22.00 arasında hizmet veriyor. 400 metre karelik olan ve 4 personelin çalıştığı mağaza ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle saat 09.00-23.00 arasında açık olacak. Yaklaşık 1 ay önce açıldıklarını söyleyen mağaza müdürü Naci Kasapbaşı, “Mağazada güler yüzlü 4 elemanımız çalışıyor. Bizim için öncelik müşteri değil, insan kazanmaktır. Güvenli, kaliteli ve uygun fiyata alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımızı mağazamıza bekliyoruz” dedi.