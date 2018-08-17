Kocaeli Üniversitesi, 33 öğretim görevlisi alacak

Kocaeli Üniversitesi; Tıp, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Güzel Sanatlar, Eğitim ve Fen Edebiyat fakülteleri ile Hereke Ömer İsmet Yol Meslek Yüksek Okulu’nda görev yapmak üzere 33 öğretim elemanı alacak. Doktor, öğretim üyesi, doçent ve profesör unvanlarına sahip olacak öğretim elemanları 15 gün içerisinde üniversite rektörlüğüne başvuruda bulunacak. Posta ile yapılan başvurular geçersiz sayılacak.