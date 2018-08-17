CHP İzmit, her yıl Deprem Anıtı’nın bakımı yaptıracak

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19’ncu yıldönümü nedeniyle İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu’nda bulunan ve depremde hayatını kaybedenleri anmak için yapılan Deprem Anıtı’nın bakımsız olmasından dolayı anıtı temizletip boyattı. Çakar’ın beraberinde İzmit Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Veli Beyaztaş ve ilçe yöneticisi Mediha Satıca da programa katıldı.

HER YIL BAKIMINI YAPTIRACAKLAR

Bundan sonra Deprem Anıtı’nın her yıl bakımını üstlendiklerini söyleyen Çakar, “Depremde yaşamını yitirenlerin anısında yapılan Deprem Anıtı’nın bakımsız olduğunu ve İzmit Belediyesi’nin ilgilenmediğini gördük. Depremin 19’ncu yıldönümünde CHP İzmit İlçe Örgütü olarak bundan sonra buranın bakımını biz üstlendik ve tüm eksiklikleri zamanla tamamlayacağımıza söz veriyoruz. Bu zamana kadar bu kadar bakımsız olan anıt ile ilgilenmedikleri için ise belediyeyi kınıyoruz” dedi.