Milletvekili Yılmaz: Trump çıldırdı!

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Kartepe’de faaliyet gösteren STK’lar, spor kulüpleri ve kanaat önderleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Programa AKP Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz, AKP Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, ilçe yöneticileri de katıldı.

“UMUDUN SON KALESİYİZ”

Düzenlenen buluşmada ilk olarak söz alan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu kutlu yolda bizlerde üzerimize düşeni bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. İlçemizde yapılan sayısız proje ile hemşerilerimizle her zaman bir arada olduk. Kartepe’de bulunan kurum ve kuruluşlarla, derneklerle, vakıflarla kısacası toplumun her kesimini temsil eden sizlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Türk lirası ile yaşar, Türk malı ile mutlu oluruz. Bizi sömürgesi yapmaya çalışan ABD’yi değil, kendi milletimizi zenginleştiririz” şeklinde konuştu.

“SİZLERİN HİZMETKARIYIZ”

Başkan Üzülmez’in konuşması sonrasında konuşan AKP Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, “Sizlerin verdiği desteklerle görev yapmaktayız. 24 Haziran seçimleri sonrasında ülkemizde sistem değişmiştir. Sizlerin temsilcisi olarak mecliste görev yapıyoruz. Sizlerin hizmetkarı olarak görev yapıyoruz. Her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. STK’lar bizler için çok önemlidir. Sizlerle birlikte şehirler yönetilmektedir. Bizlere verdiğiniz desteği bundan sonra da vereceğinize inanıyorum” dedi.

“ABD BAŞKANI TRUMP ÇILDIRDI”

Zeybek’in ardından yaptığı konuşmada ABD’ye yüklenen TBMM Milli Eğitim Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Kararlılığımızı ortaya koydukça oyunları bozulmaya başlandı. Liderimiz Erdoğan, B ve C planlarımız var dedi. Türkiye Cumhuriyeti muz cumhuriyeti değildir. Biz ölsek de boyun eğmeyiz. Bunlar kendilerini dünyanın gücü zannediyorlar. Milletimizin neler yapacağını çok iyi göreceklerdir. Şimdi sanayicimiz, işçimiz kararlı duralım bunların oyunu bozulacaktır. Toplumun bütün kesimleri harekete geçmiştir. Dünyaya kağıtla zulmeden bir anlayış tarafından yönetilmek istenmektedir. Bu sistemin çökmesinden dolayı bunlar yaşanıyor. Dünya genelinde Türkiye, Venezüella, Rusya, Çin ve İran olmak üzere beş ülkeye taarruz edilmektedir. Bu ülkeler dolar üzerinden ticaret yapmak istemediklerinden kaynaklanıyor. Bunu duyan ABD Başkanı Trump çıldırdı. Daha çok çıldıracak” dedi.