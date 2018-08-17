Dr. Süar, TED Kolejine misafir oldu

Son yıllarda çağımızın iletişim yöntemi haline gelen sosyal medya ve dijital dünya konusunda ülkemizin sayılı uzmanlarından Dr. Arda Süar, TED Koleji'nin gerçekleştirdiği seminere konuk olarak katıldı. Tüm akademik personele dijital iletişimle ilgili kapsamlı bilgiler aktaran deneyimli akademisyen, sosyal medya, dijital iletişim ve çocukların sosyal medya kullanımı konularını detaylı irdeleyerek, akademik kadronun sorularına yanıt verdi.

KURUM TAM KADRO KATILDI

Yeni Medya Kullanım Pratiklerinin Çocukların Gelişimindeki Algısal Etkileri, Yeni Medya Konusunda Ebeveynlerin Doğru Yönlendirilmesi, Kuşak Çatışmaları gibi oldukça ilgi çeken konu başlıklarında gerçekleştirilen seminere, Genel Koordinatör Rasim Aydoğuş, Lise Müdürü Hatice Eser ve akademik kadro katılım sağladı.

ÇOCUKLARDA SOSYAL MEDYA

Yaklaşık dört saat süren sunumda öğretmenler, Dr. Süar’a öğrencilerin sosyal medyayı nasıl kullanılması ile gerektiği ile ilgili onlarca soru yöneltirken sunumun en ilgi çekici konusu ise çocuklarda sosyal medya kullanımı oldu. Çocukların sosyal medya kullanımında nelere dikkat edilmeli, hangi sosyal ağlar hangi yaşlara uygun, çocuklarımızın interneti ve sosyal medyayı doğru kullandığından nasıl emin oluruz gibi soruların cevaplandığı seminerin oldukça tatmin edici olduğu gözlendi.