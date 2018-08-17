Karaosmanoğlu: İlim öğrenmek önemli bir hizmettir

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İlim Yayma Cemiyeti Hasan Basri Öğrenci Yurdu’nda önceki günlerde incelemelerde bulundu. İl Temsilcisi Fevzi Utaş ve yönetiminin de yer aldığı ziyarette bir açıklama yapan Karaosmanoğlu, “İlim öğrenmek, ilim öğrenmek için hicret etmek, yüce dinimizin tavsiye ettiği ve çok da makbul gördüğü önemli bir hizmettir. İşte bu yurt, ülkemizin ve insanlığın kalkınması için kentimizde üniversite okuyacak gençlerimize hizmet edecek” dedi.

“GENÇLİĞİMİZİ İYİ YETİŞTİRECEĞİZ”

İyi bir gençlik yetiştirmenin önemine vurgu yapan Karaosmanoğlu, “Şer odaklarına dün izin vermedik, bugün de izin vermeyeceğiz, yarın da. Allah dirliğimizi ve birliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin inşallah. İlim Yayma Cemiyeti’nin değerli mensupları bu anlamda çok önemli çalışmaları eğitim alanında sürdürmektedir. Her birimizin üzerine büyük sorumlulukları vardır. Gençliğimizi çok iyi yetiştireceğiz. Bu bizim en önemli görevlerimizden birisidir” diyerek ziyaret sonrası yaptığı açıklamaları tamamladı.