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CHP'de sessiz istifa!

CHP’de sekiz ay önce yapılan ilçe kadın kolları kongresinde Bilge Ercan Altıntaş başkanlığa aday olmuş ve başkanlığına seçilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Altıntaş’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. İstifanın nedeniyle ilgili net bir açıklamanın olmaması kamuoyunda merak uyandırdı.

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CHP’de sekiz ay önce yapılan ilçe kadın kolları kongresinde Bilge Ercan Altıntaş başkanlığa aday olmuş ve başkanlığına seçilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Altıntaş’ın görevinden istifa ettiği öğrenildi. CHP ise kamuoyuna yaşanan istifa ile ilgili bir açıklama yapmadı. Kocaeli CHP Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya yaşanan istifa ile ilgili suskunluğu bozdu. Kaya, "“Gebze Kadın Kolları Başkanımız Bilge Ercan Altıntaş'ın istifasının ardından hemen bir görevlendirme yapmak üzere toplantımızı gerçekleştirdik. Malum önümüzde bir yerel seçim var ve çalışmalarımızın aralıksız devam etmesi gerekiyor. Gebze İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda topu ben Gebzeli kadın yönetim kurulumuza attım. Kendi aralarında ve yönetim içinde bir başkanlık görevlendirmesi için düşünmeleri ve ortak bir düşünce çerçevesinde bir isimde karar kılmaları yönünde zaman tanıdım. Bu süreç sonunda yönetim kurulu içinde bir isim oluşmazsa ya da yönetim kurulu mevcut yönetimin dışında bir isimin ilçe kadın kolları başkanı olması yönünde karar alırlarsa bu yönde de değerlendireceğim. Düşüncem öncelikle yönetim içinde bir isimdir ama olmazsa yönetim dışından da bir isimin Gebze Kadın Kolları Başkanı olması değerlendirmesinde olacağım" dedi.

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