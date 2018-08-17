Çakar: Ön seçim için mücadele edeceğiz

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine dair açıklamalarda bulundu. Açıklamaya İzmit Belediyesi CHP Meclis Grup Başkanvekili Veli Beyaztaş, meclis üyesi Birol Sağlam, ilçe yöneticileri Mediha Satıcı, Osman Cebeci ve İl yöneticisi Bilgi Dehmen de katıldı. Açıklamada 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 19’ncu yıldönümü hakkında konuşan Çakar, “Acılarımız hala taze, yüreğimiz hala yaralı. Bu büyük felakette hayatını kaybeden bütün yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.

AFET TOPLANMA YERLERİNDE SIKINTI VAR

Bundan 19 yıl önce yaşadığımız acı olay bize bu ülkenin bir deprem ülkesi olduğunu ve depremle yasamayı öğrenmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlattı diyen Çakar, “Fakat üzülerek görüyoruz ki yaşanan felaketten ders alması gereken devlet yetkilileri sorumlu davranmıyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen depreme karsı yeterli önlemleri alamadık. Özellikle boş alan ve afet toplanma yerleri konusunda sıkıntılarımız var. Siyasi iktidarın boş gördüğü her alana bina dikme merakı depremle mücadele politikamıza zarar veriyor” şeklinde konuştu.

GEZİ İÇİN GÖREVLENDİRDİK

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenecek muhtar gezisine CHP’li meclis üyelerinden Ersin Albayrak, Hale Meriç, Ercan Umutlu’nun katılması ile ilgili konuşan Çakar, “Grubumuzda görüşülmüş ve gidecek heyetin denetlenmesi açısından Meclis grubumuzca görevli isimler belirlenmiştir. Partimizi ve Belediye Meclis üyelerimizi hedef alan çok çirkin söylemler oldu. Sosyal medya ve yerel basından partiyi dizayn etmeye çalışanlar önce partiye karşı sorumluluk bilinci içinde hareket etmeliler. Partiyi çeşitli algı operasyonlarıyla yönetmeye çalışmak akıl tutulmasıdır” dedi.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY GÜNDEMDEN KALKTI

Olağanüstü kurultay hakkında konuşan Çakar, “Kurultay toplama taleplerini büyük bir dikkatle takip ettim. Delegelerimizin iradesine saygı duymak gerektiğini düşüyorum. Kurultay için gerekli imzanın toplanamamasının ardından artık parti içi tüm tartışmaları bir kenara bırakıp birlik ve beraberlik içinde yerel seçimlere hazırlanmak zorundayız. Bugün itibariyle olağanüstü kurultay gündemden kalkmıştır. İlçe ve il danışma kurullarımızı gerçekleştirdik. Şimdi birlik olma zamanıdır” açıklamalarında bulundu.

ÖN SEÇİM İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

2019 yerel seçimlerine odaklanmalıyız diyen Çakar, “Yerel seçimlere yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. Bu konu ile ilgili alt komisyonlarımız oluşturuluyor. 2019 yerel seçimlerinde CHP İzmit ilçe örgütü olarak yüksek sesle ön seçimin olması için mücadele edeceğiz. Gerekli tüm adımları atacağız. CHP'nin gereksiz tartışmalarla harcayacak vakti yoktur. Ülkemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Yerel secimler ülke için çok önemli. Başarılı olduğumuz önümüzdeki dönemde önce yerelde sonra genelde partimizi iktidar yapacağız. Tek odak noktamız yerel secimler olacaktır. Halkın iktidarını önce yerelde kuracağız” dedi.