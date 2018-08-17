Kocaelispor Şile ile Topuk’ta kapışıyor

Bolu kampının sonuna gelen 3.Lig 3. Grup temsilcisi Kocaelispor, 3.Lig’e yeni yükselen ve kendi gibi 3.Lig’de yeni buluşan iki temsilcimiz Gebze ve Körfezspor ile aynı grupta yer alan 3.Lig 2.Grup temsilcisi Şile Yıldızspor ile özel maçta karşılaşıyor. Yarın yine 16.00’da ve yine Düzce Topuk Yaylası’ndaki Fenerbahçe Spor Tesisleri’nde karşılaşacak iki ekibi mücadelesi ilgi çekecek.

TUZLA İLE SON HAZIRLIK MAÇI 26 AĞUSTOS’TA

Takım daha sonra kente dönüp, bayram tatili yapacak ve 26 Ağustos Pazar günü Tuzla Stadı’nda Tuzla ile son hazırlık maçını oynayacak. Öte yandan 28 Ağustos Salı günü, 1 Eylül’de oynanacak sezonun ilk lig maçı olan Fatsa Belediye iç saha lig maçı hazırlıklarına başlanacak.