Kartepe’de son 2 yarı final bileti sahibini buluyor…

Yarın da iki maç oynanacak ve yarı finalist 4 takım belirlenmiş olacak. Yarın Arslanbey’de oynanacak 2 maç sonrasında 4 yarı finalist belli olacak rakiplerini yenen takımlar yarı finalde çıkacak yarı final maçları 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlar ardından finale çakacak iki takım belli olacak. Final maç ve üçüncülük dördüncülük maçı 31 Ağustosta oynanacak. Şampiyonluk maçının hemen ardından, aynı gün ödül töreni düzenlenerek, kupa ve madalyalar verilecek.

GÜNÜN PROGRAMI (Arslanbey Stadı):

18.30 NUSRETİYE-ARSLANBEY ORG S.

20.30 EŞMESPOR-ARSLANBEY GB.