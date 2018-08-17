Ayazma bayram öncesi FISTIK gibi oldu!

Kentimizin yeni kulüplerinden olmasına rağmen kısa sürede ivme kazanan ve tanıtım konusunda önemli işlere imza atan Ayazma Spor Kulübü, çocuklarını sürekli etkinliklerle yarınlara hazırlıyor. Kulübün sponsorlarından Fıstıkçım firmasının sahipleri Bahadır Karamanlı ve Uğur İnan, Başkan Bülent Akyüz, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcu çocuklara, bayram öncesinde adeta enerji dopingi yaptı.

TESİSLERİ ZİYARET ETTİLER… BAYRAM FISTIĞI DAĞITTILAR…

Fıstıkçım firmasının ortakları Bahadır Karamanlı ve Uğur İnan, Merhum Ali Balkaya Spor Tesisleri’ni ziyaret ederek, Ayazmalı futbolculara jest yaptı. Ayazma Spor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz de, kendilerine sponsorluk desteği sağlayan firmanın yetkililerine plaket verdi. Başkan Akyüz “Kendilerine minnettarız. Çocuklarımızın yetişmesi için öncü oluyorlar. Nazik davetlerinden de mutluluk duyduk. Herkesin bayramını kutluyoruz” dedi. Firmanın ortakları karamanlı ve İnal ise “Çocuklara destek olmak bizim görevimiz. Ürünlerimizin sağlıklı olması ve bunların çocukların enerjisi için kullanılması firmamız adına çok önemli. Bize bu imkanı sağlayan kulüp başkanımıza teşekkür ederiz. Herkesin bayramını şimdiden kutlarız” dedi.