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Bugün 15:00 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:02 TSİ )

Amatörde ilk ve örnek bir davranış…

İki amatör takımımız, güzel bir etkinliğe ve bir ilke imza attı.

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Bir yanda kentin en eski takımlarından biri Yenidoğan Serdarspor, diğer yanda kentin en yeni takımı Ayazma Spor Kulübü. Bu iki kulübün alt yapı oyuncuları, bayram kutlaması için önceki akşam Merhum Ali Balkaya Tesisleri’nde bir araya geldi.

AKYÜZ VE BAYRAKTUTAR ÖNCÜLÜK ETTİ…

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Çalışmalarını artık tamamen alt yapıya kaydıran Yenidoğan Serdarspor’un yönetim kurulu ve beyefendi başkanı Abdülkadir Bayraktutar, oyuncularıyla beraber, Merhum Ali Balkaya Tesisleri’nde soluğu alarak, kurban bayramı tatili öncesinde kardeş takımın bayramını kutladı ve jest yaptı. Ayazma Spor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz, ziyaretten sn derece mutluluk duyarak, artık her bayram öncesinde böyle dostluk maçı yapacaklarını söyledi ve teşekkür etti. Her iki başkan da tüm İslâm âleminin kurban bayramını tebrik etti.

Bugün 15:00 TSİ - Spor

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