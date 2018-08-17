Büyük Derbent’ten gövde gösterisi

Geçtiğimiz yıl kentimizin Gebze ve Darıca ile beraber en başarılı futbol kulübü olan Büyük Derbentspor, BAL şampiyonu Gebze, 3.Lig şampiyonu Darıca gibi Süper Amatör Futbol Ligi şampiyonluğuyla Bölgesel Amatör Lig’e yükselirken, kenti ve Kartepe’yi sevince boğmuştu. Tecrübeli Başkan Selçuk Baysal ve futbolcular ile yöneticiler, kendilerine tam destek veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ziyarette bulunup, teşekkür etti. Üzülmez de, takıma sezon sonuna kadar desteklerinin devam edeceği müjdesini verdi.