Derince Araştırma’ya Sağlık Turizmi Belgesi

Sağlık Bakanlığı’nın 13 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlayarak yürürlüğe giren “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı” yönetmeliği gereği, sağlık hizmetlerinde faaliyet gösterecek hastaneler için 1 yıl içinde yetki belgesini alma mecburiyeti getirildi. Bu kapsamda Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi de alt yapısını oluşturarak 23 Temmuz 2018 tarihinde başvurusunu yaptı.

BAŞHEKİM MUTLU

Bakanlık tarafından yapılan inceleme ve teftişler sonucu ülke çapında başvurusu kabul edilen hastaneler arasında bu belgeyi almaya hak kazanan Kocaeli’nin ilk eğitim ve araştırma hastanesi oldu. Konu hakkında açıklama yapan Başhekim Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, kurumlarının Sağlık Turizmi Belgesi almasına hastaneye, kente ve ülkeye büyük katma değer sağlayacağına inandıklarını dile getirdi.