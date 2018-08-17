Bu amaçla Belediye ekipleri Emek Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. İlçede yaşayan vatandaşların huzur içinde bayramı geçirmesi adına Darıca Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden belediye başkanı Şükrü Karabacak, gerek kurban satış alanında ve gerekse kurban kesim noktalarında tüm eksikliklerin giderildiğini ve bayram boyunca uzman ekipler tarafından sürekli olarak kontrol ve denetimlerin süreceğini belirtti.
Bugün 15:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 15:07 TSİ )
Darıca’da bayram hazırlıkları sürüyor
Darıca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.
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Bugün 15:06 TSİ - Gündem
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz