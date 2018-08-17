Darıca’da bayram hazırlıkları sürüyor

Bu amaçla Belediye ekipleri Emek Mahallesi'nde kurulan kurban satış alanında aralıksız bir şekilde denetimlerini sürdürüyor. İlçede yaşayan vatandaşların huzur içinde bayramı geçirmesi adına Darıca Belediyesi’nin hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade eden belediye başkanı Şükrü Karabacak, gerek kurban satış alanında ve gerekse kurban kesim noktalarında tüm eksikliklerin giderildiğini ve bayram boyunca uzman ekipler tarafından sürekli olarak kontrol ve denetimlerin süreceğini belirtti.