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Kandıra THK’dan kurban derisi çağrısı

Türk Hava Kurumu (THK) Kandıra Şube Başkanı Vural Çevik, Kurban Bayramı’nda kurban derisi toplayacaklarını dile getirdi.

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Toplama işlemi için özel ekipler kurduklarını dile getiren Çevik, “Kurban kesen vatandaşlarımız derilerinin nereye gittiği konusunda gönlünün rahat olmasını istiyorsa bağışlarını THK’ya yapmalı. Halkımız derileri makbuz karşılığı vermeli. Makbuzsuz deri toplayanların ne yaptıkları belli değil” dedi.

“DERİLER ZİYAN OLUYOR”

Öte yandan kurban derisinin ziyan olmaması için mutlaka kesildiği gün ilgili yerlere verilmesi gerektiğini kaydeden Çevik, “Kurban kesildiği gün deriler işlemden geçirilmeli. Ertesi güne kaldığı zaman tuzlama yapılmadığı için deri bozuluyor. Deri kurban kadar dikkat edilmesi gereken bir parça. Bu sebeple birçok deri ziyan oluyor” ifadelerini kullandı. Kandıra merkez ve mahallelerde gezici servislerinin mevcut olduğunu kaydeden Çevik, deri bağışlamak isteyenlerin 551 33 64 nolu telefondan şubeye ulaşabileceklerini söyledi.

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