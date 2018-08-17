Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de 2017 yılında toplam 1 milyon 202 bin 716 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 1 milyon 20 bin 47 adedi maddi hasarlı, 182 bin 669 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre Kocaeli’de de 2017 yılında meydana gelen 36 bin 516 adet trafik kazasında 134 kişi hayatını kaybederken 7 bin 39 kişi ise yaralandı.
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2015'te 134 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Kocaeli’de 2015 yılında meydana gelen 4 bin 275 trafik kazası sonucunda 134 kişi hayatını kaybederken 7 bin 39 kişi ise yaralandı.
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