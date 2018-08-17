Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi piyasaya 110 Milyon TL ödeme gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi aldığı karar ile, iş yaptığı tüccar, esnaf, firmaların muhasebeleşmiş mevcut alacakları bayram öncesi ödendi.
Bugün 15:24 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:25 TSİ )
Büyükşehir’den piyasaya 110 milyon TL
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi iş yaptığı 340 firmaya 110 Milyon TL ödeme yaptı
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Bugün 15:24 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz