Santa Barbara belgeseli ödenek bekliyor

Hristiyanlığı seçtiği için imparatorun verdiği emirle İzmit’te babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde başı kesilerek öldürülen Santa Barbara’nın çileli hayatını ve yaşadığı acıları konu alan ve dünyada bir ilk olacak olan belgesel filmin çekimleri İzmit Körfezi’nde başlamıştı.Santa Barbara belgeselinin yapımcısı Onur Azad Yılmaz, geçtiğimiz Ocak ayında başlayan çekimlere bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

AMACIMIZ YILSONUNA BİTİRMEK

Yapımcı Yılmaz, Fener Rum Patrikhanesi’nden yapımla ilgili destek sözü aldıklarını ancak ödenek gelmediği için çekimlere ara verdiklerini söyledi.Yönetmenliğini Sinan William Çile’nin yaptığı belgeselde Santa Barbara rolünü Selin Irmak üstlenmişti. Yapımcı Onur Azad Yılmaz, “Ödenek geldiği takdirde belgeselin çekimlerine kaldığı yerden devam edeceğiz. Amacımız belgeseli yıl sonuna kadar bitirmek” dedi.