Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 15:35 TSİ- Kültür-Sanat ( G : Bugün 16:04 TSİ )

Santa Barbara belgeseli ödenek bekliyor

Hristiyan dünyasının ilk azizesi sayılan Azize Barbara’nın belgesel film çekimleri ödenek gelirse tamamlanacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Hristiyanlığı seçtiği için imparatorun verdiği emirle İzmit’te babası Dioskorus tarafından 4 Aralık 235 tarihinde başı kesilerek öldürülen Santa Barbara’nın çileli hayatını ve yaşadığı acıları konu alan ve dünyada bir ilk olacak olan belgesel filmin çekimleri İzmit Körfezi’nde başlamıştı.Santa Barbara belgeselinin yapımcısı Onur Azad Yılmaz, geçtiğimiz Ocak ayında başlayan çekimlere bir süre ara vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

AMACIMIZ YILSONUNA BİTİRMEK

Yapımcı Yılmaz, Fener Rum Patrikhanesi’nden yapımla ilgili destek sözü aldıklarını ancak ödenek gelmediği için çekimlere ara verdiklerini söyledi.Yönetmenliğini Sinan William Çile’nin yaptığı belgeselde Santa Barbara rolünü Selin Irmak üstlenmişti. Yapımcı Onur Azad Yılmaz, “Ödenek geldiği takdirde belgeselin çekimlerine kaldığı yerden devam edeceğiz. Amacımız belgeseli yıl sonuna kadar bitirmek” dedi.

Bugün 15:35 TSİ - Kültür-Sanat

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Outlet Center İzmit’te Kurban Bayramı mask
Outlet Center İzmit’te Kurban Bayramı
İzmit’te deprem temalı film festivali mask
İzmit’te deprem temalı film festivali
İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri başlıyor mask
İzmit Uluslararası Kısa Film Günleri başlıyor
Gebze’de Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti mask
Gebze’de Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esti
İdo Tatlıses, Darıcalılar'ı coşturdu! mask
İdo Tatlıses, Darıcalılar'ı coşturdu!
Kültür ve medeniyetler beşiği MARDİN mask
Kültür ve medeniyetler beşiği MARDİN
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL