Bayramda Kocaeli'nin havası nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kocaeli için bayramda 5 günlük hava durumu şu şekilde:

Pazartesi (Arife): En yüksek sıcaklık derecesi 33, en düşük 22

Salı (Bayramın 1. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22

Çarşamba (Bayramın 2. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22

Perşembe (Bayramın 3. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 31, en düşük 18