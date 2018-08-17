Bayramda Kocaeli'nin havası nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kocaeli için bayramda 5 günlük hava durumu şu şekilde:
Pazartesi (Arife): En yüksek sıcaklık derecesi 33, en düşük 22
Salı (Bayramın 1. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22
Çarşamba (Bayramın 2. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22
Perşembe (Bayramın 3. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 31, en düşük 18
Cuma (Bayramın 4. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 31, en düşük 18
Karayoluyla seyahat edecekler, yol güzergahı ve hava şartlarına "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz