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Bugün 15:53 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:18 TSİ )

Bayramda Kocaeli'nin havası nasıl olacak?

Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak.

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Kurban Bayramı tatili boyunca ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinde olacak. Kocaeli Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kocaeli için bayramda 5 günlük hava durumu şu şekilde:

Pazartesi (Arife): En yüksek sıcaklık derecesi 33, en düşük 22

Salı (Bayramın 1. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22

Çarşamba (Bayramın 2. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 32, en düşük 22

Perşembe (Bayramın 3. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 31, en düşük 18

Cuma (Bayramın 4. günü): En yüksek sıcaklık derecesi 31, en düşük 18

Karayoluyla seyahat edecekler, yol güzergahı ve hava şartlarına "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Bugün 15:53 TSİ - Gündem

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