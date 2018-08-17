AKP’de Emine Zeybek MKYK’ya mı girecek?

AKP’nin 6. olağan büyük kongresi, bugün yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra yapılacak olan bu ilk kongre Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşecek ve saat 10.00’da başlayacak. AKP’nin büyük kurultayında yeni sisteme göre tüzükte değişiklikler de yapılacak. Buna göre yeni sistemle birlikte TBMM’deki toplam milletvekili sayısı 550’den 600'e çıkarılması nedeniyle, parti tüzüğünde de gerekli düzenleme yapılması öngörülüyor.

BAŞKANV EKİLLİĞİ

Yapılacak düzenlemeyle, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu’nda (MKYK) yer alabilecek. Kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek aday olacak. Bu arada daha önce yapılan değişikliği ile tüzüğe eklenen “genel başkan vekilliği” statüsünün de devam edeceği öğrenildi.

100 OTOBÜSLE GİDİLECEK

Bu arada AKP’nin bugünkü genel kuruluna Kocaeli’den büyük bir katılımın olmasının beklendiği açıklandı. İl başkanı Abdullah Eryarsoy, konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada kent merkezi ve ilçelerden kaldırılacak 86 otobüs ile Ankara’ya gideceklerini söylemişti. Ancak daha sonra talebin fazla olması nedeniyle bu sayının 100 otobüse çıkarıldığı öğrenildi.

27 DELEGE OY KULLANACAK

Buna göre 100 otobüs ve yaklaşık 5 bin kişilik heyetle Kocaeli heyeti salonda ve çevresindeki yerini alacak. Öte yandan gençlik ve kadın kolları da özel yaptıkları organizasyonla büyük kongreye hazırlanıyorlar. Kurultayda Kocaeli’den aralarında eski il başkanı Şemsettin Ceyhan’ın da bulunduğu 27 delege oy kullanacak.

ZEYBEK MKYK’YA MI GİRİYOR?

Bu arada AKP’de bugünkü kongre ile belirlenecek Merkez Karar Yürütme Kurulu’na (MKYK) Kocaeli’den herhangi bir ismin girip giremeyeceği ise merakla bekleniyor. Parti kulislerindeki bazı partililer ise 24 Haziran’da AKP’den Kocaeli Milletvekili seçilen Av. Emine Zeybek’in MKYK’ya gireceğine iddia ediyor. İl başkanı Eryarsoy, daha önce yaptığı bir açıklamada Kocaeli’den bir ismin listede olabileceğini söylemiş, ancak isim vermemişti. Bilindiği gibi kurulda şu anda ilimizden yalnızca eski milletvekili Zeki Aygün bulunuyor.

BÜYÜK KONGRE DELEGELERİ

Şemsettin CEYHAN

İbrahim KARAOSMANOĞLU

Osman PEPE

Nihat ERGÜN

Azize Sibel GÖNÜL

Serpil YILMAZ

Emre KAHRAMAN

Nurten GÜNGÖR

Mehdi KASAPOĞLU

Eyüp AYAR

Muzaffer BAŞTOPÇU

Mehmet Ali OKUR

Cemalettin KAFLI

Mahmut CİVELEK

Mehmet UZUNOĞLU

Hasan AYAZ

İrfan AYAR

Muzaffer BIYIK

Şener SÖĞÜT

İdris ALP

İbrahim ŞİRİN

Ali Osman GÜR

Mustafa KOCAMAN

Şahin TALUS

Recep DEMİREL

Erol ÖLMEZ

Osman AKBULUT