ATİK’ten TROY çağrısı

Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı Yasin Akyol ve dernek üyeleri düzenledikleri basın açıklaması ile ülke cari açığın kapatılması noktasında Türkiye Ortak Ödeme Yönetimi TROY’a geçilmesi çağrısında bulunuldu. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATİK Başkanı Akyol “İsminden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin Ortak Ödeme Yöntemi olan TROY, her bireyin kolayca ulaşabileceği ve kullanımı halinde ülkemizin cari açığına 350 milyon dolarlık katkı sağlayacak bir sistemdir. Uluslararası bankacılık sisteminde kredi veya banka kanları üzerinden gerçekleştirilen her bir işlem için yabancı menşeili kuruluşlara belli oranlarda komisyonlar ödenmektedir” dedi.

Ekonomik saldırıya mağrur kalmaktayız

Dernek binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Atılımcı İş Adamları Derneği Başkanı Yasin Akyol “Herkesin malumu olduğu üzere ülkemiz özellikle son 15 gündür siyasi sebeplerden dolayı ciddi bir ekonomik saldırıya maruz kalmıştır. Trump yönetiminin ve işbirliği içerisinde olduğu küresel sermayenin milletimize ve ekonomik bağımsızlığımıza yönelik yürüttüğü saldırı sürecini hep birlikte yaşamaktayız. Ülkemiz üzerinde kurgulanan bu ekonomik saldırı başta Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin ekonomik kurulları sonrasında bankacılık sektörü ve özel sektörün sağduyulu, özverili mücadele etmesiyle bertaraf edilmiş ve edilmeye devam etmektedir” dedi.

Yerli ve milli üretimin önemini gözler önüne serdi

Sözlerine devam eden Akyol “Bizler de Atılımcı İş Adamları Derneği üyeleri olarak süreç başladığı günden beri yaptığımız toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar, yeni bir saldırı olması durumunda alınacak tedbirler hususunda istişarelerde bulunduk. Bu teşebbüs bir kez daha yerli ve milli üretimin önemini gözler önüne serdi. Üretimi yerlileştirerek ithalatı azaltmanın yanı sıra ihracatı arttırıp önümüzdeki süreçte gelişmeye yönelik adımların daha fazla atılması gerektiğini bir kez daha hep birlikte gözlemledik” dedi.

350 milyon dolar katkı

Üretimden yana olduklarını ifade eden Akyol “Yerli üretime katkı sağlamak amacıyla 6 aydır üzerinde çalıştığımız Türkiye Ortak Ödeme Yönteminin bilinirliğini ve kullanımını arttırma kampanyasını daha kapsamlı bir şekilde yönetme planımız vardı. Fakat kampanyayı paylaşmanın ve yaygınlaştırmanın karşı karşıya kaldığımız bu ekonomik saldırı sürecinde daha anlamlı olduğuna karar verdik. İsminden de anlaşılacağı gibi Türkiye'nin Ortak Ödeme Yöntemi olan TROY, her bireyin kolayca ulaşabileceği ve kullanımı halinde ülkemizin cari açığına 350 milyon Dolarlık katkı sağlayacak bir sistemdir” dedi.

Talep eden kişiye hiçbir maliyeti yoktur

Akyol sözlerinin sonunda “Uluslararası bankacılık sisteminde kredi veya banka kanları üzerinden gerçekleştirilen her bir işlem için yabancı menşeili kuruluşlara belli oranlarda komisyonlar ödenmektedir. TROY üzerinden gerçekleştirilecek işlemlerde bu komisyon oranları ülkemizde kalacak ve ekonomimiz içerisinde değerlendirilecektir. Banka hesabı bulunan her bir vatandaşımızın kolaylıkla dahil olabileceği bu sistem için vatandaşlarımızın yapması gereken tek şey, bankasından TROY ödeme yöntemine sahip bir kart talep etmesi olacaktır. Bu işlemin talep eden kişiye hiçbir maliyeti yoktur” ifadelerini kullandı.