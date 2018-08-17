Yaşı küçük yüreği büyük Sıla!

Körfez İlçe Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Sıla Eşol, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı bozdurun. Ekonomiye katkıda bulunun' çağrısını duydu. Bu çağrıya üzerine, okul harçlıklarından iki yılda biriktirmiş olduğu 1 dolarlardan oluşan toplam 200 doları döviz bürosuna götürerek bozduran Sıla, "Ülkeme ve milletime katkı sağlamak amacıyla harçlıklarımdan biriktirdiğim dolarları bozdurdum. Bundan sonra Türk Parası biriktireceğim. Kimse ülkemize ve milletimiz zarar veremez" dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Sıla'nın annesi Rahime Eşol, kızının, harçlıklarından artırarak, 1 dolar 1 dolar biriktirdiği dövizleri getirerek, "Anne ben ülkem için bunları bozduracağım. Ülkeme katkı sağlayacağım." demesine çok duygulandığını belirterek "Kızımızın böyle duyarlı bir davranış sergilemesi beni çok duygulandırdı. Bende kendisine sarılarak, 'Kızım bu davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum' dedim. Kızımın bu davranışından dolayı gurur duydum. Sıla bu parayı, Umre'ye gideceğim diye biriktiriyordu. 'Vatanım ve milletim için bozdurayım' deyince, çok duygulandım, ağladım ve gurur duydum." dedi. Bu davranış nedeniyle Mimar Sinan'da esnaflık yapan Hakan Market'in sahibi Hakan Tatlı'da küçük Sıla'ya Türk Bayrağı hediye etti.