Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 16:49 TSİ- Gündem ( G : Bugün 16:53 TSİ )

Yaşı küçük yüreği büyük Sıla!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dolarlarınızı bozdurun" çağrısını televizyonda duyan 11 yaşındaki Sıla Eşol, harçlıklarından kısarak iki yılda biriktirmiş olduğu dolarlarını bozdurdu.

mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Körfez İlçe Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden Sıla Eşol, televizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dolarlarınızı bozdurun. Ekonomiye katkıda bulunun' çağrısını duydu. Bu çağrıya üzerine, okul harçlıklarından iki yılda biriktirmiş olduğu 1 dolarlardan oluşan toplam 200 doları döviz bürosuna götürerek bozduran Sıla, "Ülkeme ve milletime katkı sağlamak amacıyla harçlıklarımdan biriktirdiğim dolarları bozdurdum. Bundan sonra Türk Parası biriktireceğim. Kimse ülkemize ve milletimiz zarar veremez" dedi.

"ÇOK DUYGULANDIM"

Sıla'nın annesi Rahime Eşol, kızının, harçlıklarından artırarak, 1 dolar 1 dolar biriktirdiği dövizleri getirerek, "Anne ben ülkem için bunları bozduracağım. Ülkeme katkı sağlayacağım." demesine çok duygulandığını belirterek "Kızımızın böyle duyarlı bir davranış sergilemesi beni çok duygulandırdı. Bende kendisine sarılarak, 'Kızım bu davranışınızdan dolayı sizi kutluyorum' dedim. Kızımın bu davranışından dolayı gurur duydum. Sıla bu parayı, Umre'ye gideceğim diye biriktiriyordu. 'Vatanım ve milletim için bozdurayım' deyince, çok duygulandım, ağladım ve gurur duydum." dedi. Bu davranış nedeniyle Mimar Sinan'da esnaflık yapan Hakan Market'in sahibi Hakan Tatlı'da küçük Sıla'ya Türk Bayrağı hediye etti.

Bugün 16:49 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
2015'te 134 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti mask
2015'te 134 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Karaosmanoğlu'ndan çöp fabrikası açıklaması: Yeni yer arıyoruz mask
Karaosmanoğlu'ndan çöp fabrikası açıklaması: Yeni yer arıyoruz
O felaketin üzerinden 19 yıl geçti mask
O felaketin üzerinden 19 yıl geçti
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu mask
5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti mask
Doktor Onur Özlem Eriş hayatını kaybetti
Doktor evinde ölü bulundu! mask
Doktor evinde ölü bulundu!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü

GALERİ

Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması mask
Kocaeli polisinden geniş çaplı bayram uygulaması
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL