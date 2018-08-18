Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:04 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 09:09 TSİ )

Çöp fabrikası için geri adım mı atıldı?

Meclis toplantısında Umuttepe’de yapılması planlanan çöp fabrikası ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Karaosmanoğlu, “Şu anda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz. Fabrikanın bu kadar büyük olmasını da zaten doğru bulmuyorum ”dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısı önceki gün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapıldı… Toplantıda İzmit Umuttepe’de Kocaeli Üniversitesi’nin 3 kilometre yakınına yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili tartışma yaşandı. CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, çöp fabrikasının yeri ve maliyeti konusunda açıklamalarda bulundu.

“BU PROJEYİ ONAYLAMIYORUM”

Karaosmanoğlu da fabrikayla ilgili, “Zaten 6 milyar lira borcumuz var. Şu anda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz. Zaten bu kadar büyük bir projeyi de ben onaylamıyorum. Daha az maliyetle bir fabrika yapar mıyız diye çalışma yapıyoruz. Atıklarla ilgili yeni bir deponi alanı bulunması yönünde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bugün 09:04 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış mask
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL