Çöp fabrikası için geri adım mı atıldı?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ağustos ayı meclis toplantısı önceki gün Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde yapıldı… Toplantıda İzmit Umuttepe’de Kocaeli Üniversitesi’nin 3 kilometre yakınına yapılması planlanan çöp fabrikasıyla ilgili tartışma yaşandı. CHP’li meclis üyesi Orhan Tanış, çöp fabrikasının yeri ve maliyeti konusunda açıklamalarda bulundu.

“BU PROJEYİ ONAYLAMIYORUM”

Karaosmanoğlu da fabrikayla ilgili, “Zaten 6 milyar lira borcumuz var. Şu anda belediyemiz 2 milyar gibi bir borcu kaldıramaz. Zaten bu kadar büyük bir projeyi de ben onaylamıyorum. Daha az maliyetle bir fabrika yapar mıyız diye çalışma yapıyoruz. Atıklarla ilgili yeni bir deponi alanı bulunması yönünde çalışmalarımız sürüyor” dedi.