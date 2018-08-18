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Yaşlı adam bulundu!

İzmit'te ikamet eden, Alzheimer hastası olan ve Beyti Atik’ten dünden beri haber alınamıyordu. Atik'ten iyi haber geldi.

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İzmit'te ikamet eden ve Alzheimer hastası olan Beyti Atik'e (78) dün evden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamamıştı. Emniyet güçlerine kayıp olarak bildirilen Atik'ten iyi haber geldi. Atik, Kandıra’nın Kısalar Köyü’nde ormanlık alanda bulundu.

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