İzmit'te ikamet eden ve Alzheimer hastası olan Beyti Atik'e (78) dün evden çıktıktan sonra bir daha ulaşılamamıştı. Emniyet güçlerine kayıp olarak bildirilen Atik'ten iyi haber geldi. Atik, Kandıra’nın Kısalar Köyü’nde ormanlık alanda bulundu.
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Yaşlı adam bulundu!
İzmit'te ikamet eden, Alzheimer hastası olan ve Beyti Atik’ten dünden beri haber alınamıyordu. Atik'ten iyi haber geldi.
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Bugün 09:32 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz