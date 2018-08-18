Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 09:41 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 10:00 TSİ )

AKP'de kongre günü!

AKP'nin bugün yapılacak 6’ncı Olağan Kongresinde gündeme gelecek 2018 faaliyet raporunun ön sözünü kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Değişim anlayışımız sürecek” dedi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP'nin bugün yapılacak 6’ncı Olağan Kongresinde gündeme gelecek 2018 faaliyet raporunun ön sözünü kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Değişim anlayışımız sürecek” dedi. Kongrede okunacak olan AKP Faaliyet Raporunun ön sözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Değişim anlayışımızı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişimizin hemen ardından yaptığımız olağan kongremizde de sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK ÜYEYE SAHİP PARTİ

12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen AKP'nin 5’inci Olağan Kongresinden bu yana yapılanların özetlendiği faaliyet raporunda AKP'nin üye sayısına ilişkin bilgilere de yer verildi. Bunu göre AKP'nin üye sayısı 10 milyon 719 bin 234. AKP'nin bir önceki kongresinden bu yana yeni üye olanların sayısı 947 bin 177. AKP'nin üyelerinin 4 milyon 667 bin 10’unu kadınlar oluşturdu. Genç üye sayısı ise 1 milyon 444 bin 343. Faaliyet raporunda AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana Meclis çalışmaları kapsamında 2 bin 371 kanun çıkarıldığı ifade edildi. 26’ncı dönemde meclis grubunun toplamda 491 kanun yasalaşmasına katkı verdiği, bu kanunların 396’sının uluslararası sözleşmeler, 95’inin ise tasarı ve teklifler olduğuna dikkat çekildi.

Bugün 09:41 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim mask
Karaosmanoğlu: Bulvar'daki selin suçlusu benim
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit! mask
ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit!
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış mask
AKP İl Başkanından Kocaelispor'a bağış
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye mask
Sarıbay’dan Küçükkaya’ya tavsiye
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
Gölcük depreminin izleri su altında mask
Gölcük depreminin izleri su altında
Kocaeli, Buray ile coştu mask
Kocaeli, Buray ile coştu
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL