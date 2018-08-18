AKP'de kongre günü!

AKP'nin bugün yapılacak 6’ncı Olağan Kongresinde gündeme gelecek 2018 faaliyet raporunun ön sözünü kaleme alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Değişim anlayışımız sürecek” dedi. Kongrede okunacak olan AKP Faaliyet Raporunun ön sözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Değişim anlayışımızı, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçişimizin hemen ardından yaptığımız olağan kongremizde de sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK ÜYEYE SAHİP PARTİ

12 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen AKP'nin 5’inci Olağan Kongresinden bu yana yapılanların özetlendiği faaliyet raporunda AKP'nin üye sayısına ilişkin bilgilere de yer verildi. Bunu göre AKP'nin üye sayısı 10 milyon 719 bin 234. AKP'nin bir önceki kongresinden bu yana yeni üye olanların sayısı 947 bin 177. AKP'nin üyelerinin 4 milyon 667 bin 10’unu kadınlar oluşturdu. Genç üye sayısı ise 1 milyon 444 bin 343. Faaliyet raporunda AKP'nin iktidara geldiği günden bu yana Meclis çalışmaları kapsamında 2 bin 371 kanun çıkarıldığı ifade edildi. 26’ncı dönemde meclis grubunun toplamda 491 kanun yasalaşmasına katkı verdiği, bu kanunların 396’sının uluslararası sözleşmeler, 95’inin ise tasarı ve teklifler olduğuna dikkat çekildi.