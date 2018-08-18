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Bugün 09:46 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:49 TSİ )

Elektrikte yeni fiyat modeli: Az yakan az ödeyecek

1 Ekim'den sonra elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Dar gelirli aileleri koruyacak biçimde aylık belli bir tüketime kadar tarifeler düşük tutulacak. Miktarı aşanlar daha yüksek fiyattan elektrik tüketecek.

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Döviz kurundaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanma, doğalgazda ve elektrikte maliyet ve zam baskısını artırırken, EPDK gündeme gelebilecek olası zamlardan dar gelirliyi korumak üzere ilk adımı attı. Konutlarda, 1 Ekim'den itibaren elektrikte kademeli fiyatlandırmaya geçilecek. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım şirketleri ile temasa geçerek kademeli tarife için teknik çalışmanın yapılmasını istedi. Şirketler, faturalama sistemlerini düzenleyecek.

ZAMLARDAN DAHA AZ ETKİLENECEK

EPDK, henüz kademeye konu tüketim miktarını belirlemedi ancak aylık 150-160 kilovatsaat olması bekleniyor. Bu miktar ve altında elektrik tüketimi olanlar olası zamlardan daha az etkilenecek, düşük fiyattan elektrik alacak. Bu miktarı aşanlar, daha yüksek bir fiyattan elektrik tüketecek. Yöntemle tasarrufun özendirilmesi ve dar gelirlilerin korunması hedefleniyor. Uzmanlar, 100 metrekare bir konutta yaşayan 4 kişilik bir ailenin ortalama aylık elektrik tüketiminin 150 ile 170 kilovatsaat arasında olduğunu belirtti.

Bugün 09:46 TSİ - Ekonomi

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