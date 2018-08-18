Olay, Samsun'un Kavak ilçesinin Beyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük Demir Çelik Fabrikasından emekli olan ve Gebze'de yaşayan 4 çocuk babası Abdullah Aytaç (65), bankadan 60 bin lira para çekip 15 gün önce ev yaptırmak için memleketi Samsun'un Kavak ilçesine gitti. Evin temeline başlayan Abdullah Aytaç, Gebze'ye geri dönmek için hazırlık yaparken ailesi ile irtibatı kesildi. Gebze'deki ailesi telefonla ulaşamadığı Abdullah Aytaç'ın durumunu Kavak'taki yakınlarına haber verdi. Eve gidip yedek anahtarla kapıyı açan yakınları, Abdullah Aytaç'ı yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürülmüş halde buldu. Olay jandarmaya haber verilirken yakınları Abdullah Aytaç'ın üzerindeki parası için öldürülmüş olabileceğini tahmin ediliyor. Soruşturma devam ediyor.
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Ev yapmak için gitti, yatağında öldürüldü
Kocaeli'den ev yaptırmak için memleketi Samsun'a giden bir kişi evindeki yatağında tüfekle kafasından vurularak öldürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz