İslam dünyasında birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü kılınan bayram namazı büyük bir önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli için Kurban Bayramı namaz saatini belirledi. Buna göre Kocaeli’de 21 Ağustos Salı günü sabah saat 07:07'de bayram namazını kılacak.
Bugün 10:00 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:08 TSİ )
Bayram namazı saat kaçta?
Diyanet Kocaeli için bayram namazı saatini açıkladı.
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Bugün 10:00 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz