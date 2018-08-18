Bayram namazı saat kaçta?

İslam dünyasında birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü kılınan bayram namazı büyük bir önem arz ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocaeli için Kurban Bayramı namaz saatini belirledi. Buna göre Kocaeli’de 21 Ağustos Salı günü sabah saat 07:07'de bayram namazını kılacak.