Erkeklerde ise Fenerbahçe 288 puanla birinci, ENKA 284 puanla ikinci, Galatasaray 204 puanla üçüncü, Büyükşehir Belediye Ankaraspor 139 puanla dördüncü, Üsküdar Belediyespor 137 puanla beşinci, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor 131 puanla altıncı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor 129 puanla yedinci, Bursaspor 123 puanla sekizinci sırada yer aldı. Bu sıralamayla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ve Bursaspor Süper Lig'den düştü.
Bugün 10:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:23 TSİ )
Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Bursaspor küme düştü
Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde şampiyonlar belli oldu. Süper Lig'de kadınlarda ENKA, erkeklerde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.
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Bugün 10:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz