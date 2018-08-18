Kandıra köylerine modern futbol sahaları

Alefli köyünde 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 5 bin metrekare parsel alanının 600 metrekaresine konumlandırılacak olan doğal zeminli futbol sahasının çevresine, 100 metre uzunluğunda 2,2 metre yüksekliğinde çevre çiti yapılacak. Kocakaymaz köyünde yapılacak olan doğal zeminli futbol sahası 30 çarpı 50 metre boyutlarında, 8 bin 500 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine yapılacak. Kocakaymaz köyündeki sahanın çevresine 2,2 metre yükseklikte ve 160 metre uzunluğunda çevre çiti ile inşa edilecek.