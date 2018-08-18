Alefli köyünde 20 çarpı 30 metre boyutlarında ve 5 bin metrekare parsel alanının 600 metrekaresine konumlandırılacak olan doğal zeminli futbol sahasının çevresine, 100 metre uzunluğunda 2,2 metre yüksekliğinde çevre çiti yapılacak. Kocakaymaz köyünde yapılacak olan doğal zeminli futbol sahası 30 çarpı 50 metre boyutlarında, 8 bin 500 metrekare parsel alanının bin 500 metrekaresine yapılacak. Kocakaymaz köyündeki sahanın çevresine 2,2 metre yükseklikte ve 160 metre uzunluğunda çevre çiti ile inşa edilecek.
Bugün 10:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:23 TSİ )
Kandıra köylerine modern futbol sahaları
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’nın Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine modern futbol sahaları yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesinin Alefli, Dalca, Kocakaymaz ve Karaağaç köylerine modern futbol sahaları yapıyor. Projelendirmeleri yapılan sahalarda firmalara yer teslimi yapıldı.
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Bugün 10:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz