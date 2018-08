U15 İzmit GB ve Hisareyn hazırlık maçı yaptı

Uzun süreden beri yeni sezon çalışlarını sürdüren, İlimizin köklü kulüplerinden biri olan İzmit Gençler Birliği U15 futbol takımı ile Hisareynspor U15 takımı arasında oynanan hazırlık maçında, dostluk ön planda tutuldu. Karşılaşmada, her iki takım futbolcuları birlikte toplu fotoğraf çektirdi ve bayramlaştı. İzmit GB Genel Koordinatörü Zafer Durmaz, her iki takım ile yakından ilgilenirken, bu tür hazırlık maçlarının, diğer grup takımları ile devam edeceğini belirtti. Durmaz “Bu dostluk maçı her iki takımın için hayırlı olsun. Herkesin bayramını şimdiden kutluyoruz. Yeni sezonda başarılar diliyoruz” dedi.