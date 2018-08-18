Yeni sezon hazırlıklarını İhsaniye Stadı’nda sürdüren Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor, önceki gün teknik sorumlu Aykut Balta nezaretinde önce teorik toplantı yaptı ve sonra çalışmasını gerçekleştirdi. Futbolculara yeni sezon için bilgiler aktıarılırken, ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, takıma yeni transfer edilen futbolcuların uyum sağlaması teknik heyeti sevindirdi.Hafta arasında yapılan idmanlarda futbolcular neşe içinde çalışmalar devam ederken, teknik sorumlu Aykut Balta ve yönetim, takımı bir an olsun yalnız bırakmıyor.
Bugün 10:24 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
İhsaniye’de tempo yükseliyor
Yeni sezon hazırlıklarını İhsaniye Stadı’nda sürdüren Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi takımlarından İhsaniyespor, önceki gün teknik sorumlu Aykut Balta nezaretinde önce teorik toplantı yaptı ve sonra çalışmasını gerçekleştirdi.
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Bugün 10:24 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz