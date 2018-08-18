Çayırova, Gölcük’e patladı: 2-1

Bölgesel Amatör Lig(BAL) temsilcimiz Çayırovaspor, hazırlık maçlarında gol atamama ve galip gelememe şanssızlığını 3.Lig ekibimiz Gölcükspor karşısında kırdı. Kendi liginin takımları Sandıklı ve Salihli ile 0-0 berabere kalan, Mutspor’a ise 1-0 yenilen yeşil-siyahlılar, lig maçı havasında oynadığı mücadelede kentlisini 2-1 mağlup etti. Ligin başlamasına 1 aydan fazla zaman olmasına rağmen diri bir görüntü çizen yeşil-siyahlılar, futbol ve mücadele olarak da keyif verdi.

KADRO DİKKAT ÇEKTİ…

Abdülkadir, Fatih, Mehmet, Ramazan, Ömer, Hakan, Ahmet Ürer, Oğuzhan, Gökhan, Muharrem ve Murat Tan tertibiyle sahaya çıkan Çayırovaspor daha çok topa sahip olan taraftı. Organize ataklar geliştiren, pas trafiği iyi olan ve kazanma arzusuyla da dikkat çeken yeşil-siyahlılar bunu skora da yansıtmasını bildi. 3.Lig’de yer alan kentlisini Ömer Faruk ve Muharrem’in golleriyle 2-1 yenerek moral bulan Çayırovaspor, iyi yolda olduğunun mesajını Afyon’dan göndermiş oldu.