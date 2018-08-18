2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Darıca Gençler Birliği, Afyon kampında oynadığı 3’üncü hazırlık maçında Pazarspor’a söz geçiremedi. Burada daha önce oynadığı maçlarda Serik ve Gölcükspor’u yenen sarı-yeşilliler, 3.Lig’in bir başka temsilcilerinden olan Pazarspor’a 2-1 kaybederek hazırlık maçlarındaki ilk yenilgisini almış oldu.
Bugün 10:33 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
Darıca, Pazar’a boyun eğdi: 2-1
2.Lig Kırmızı Grup’ta mücadele verecek olan Darıca Gençler Birliği, Afyon kampında oynadığı 3’üncü hazırlık maçında Pazarspor’a söz geçiremedi.
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Bugün 10:33 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz