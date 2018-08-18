Türkiye Hentbol Federasyonu Ulusal Master Coach Semineri, 27 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak. Ders verecekler arasında yazarımız Prof. Dr. Yavuz Taşkıran bulunuyor. Taşkıran ayrıca 9 antrenörün tezini yönetiyor. Tezlerin kontrolleri seminer günleri boyunca yapılacak.
Bugün 10:34 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:35 TSİ )
Yavuz hocadan hentbol dersi
Türkiye Hentbol Federasyonu Ulusal Master Coach Semineri, 27 Ağustos - 2 Eylül 2018 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak.
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Bugün 10:34 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz