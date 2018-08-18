Menekşe’nin yedekleri de ateş ediyor: 1-0

3.Lig ekibimiz Gebzespor, Afyon kampında tabiri caizse tabanca gibi bir takım oldu. Hazırlık maçlarında rakipleriyle kora kor mücadele veren ve performans olarak da beklentilerin üzerine çıkan Mor-Menekşeler, 4’üncü hazırlık maçında karşılaştığı BAL takımı Salihli Belediyespor’u yedekleriyle 1-0 mağlup etti.