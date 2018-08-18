3.Lig ekibimiz Gebzespor, Afyon kampında tabiri caizse tabanca gibi bir takım oldu. Hazırlık maçlarında rakipleriyle kora kor mücadele veren ve performans olarak da beklentilerin üzerine çıkan Mor-Menekşeler, 4’üncü hazırlık maçında karşılaştığı BAL takımı Salihli Belediyespor’u yedekleriyle 1-0 mağlup etti.
Bugün 10:35 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:36 TSİ )
Menekşe’nin yedekleri de ateş ediyor: 1-0
3. Lig ekibimiz Gebzespor, Afyon kampında tabiri caizse tabanca gibi bir takım oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 10:35 TSİ - Spor
Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz