Afyon kampını bitiren3.Lig temsilcisi Gebzespor, hazırlık maçı perdesini 2.Lig takımı Utaş Uşakspor maçı ile kapattı. 3.Lig ekipleri ile yaptığı maçın 1’ini kazanan, 2’sini berabere bitiren, yedekler ile çıktığı son hazırlık maçında ise BAL ekibi Salihli Belediyespor’u 1-0 yenen Gebzespor, Uşak takımı karşısında son provasını yaptı.
Bugün 10:54 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:56 TSİ )
Gebzespor da yuvaya döndü
Afyon kampını bitiren 3. Lig temsilcisi Gebzespor, hazırlık maçı perdesini 2.Lig takımı Utaş Uşakspor maçı ile kapattı.
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Bugün 10:54 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz