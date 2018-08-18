Gebzespor da yuvaya döndü

Afyon kampını bitiren3.Lig temsilcisi Gebzespor, hazırlık maçı perdesini 2.Lig takımı Utaş Uşakspor maçı ile kapattı. 3.Lig ekipleri ile yaptığı maçın 1’ini kazanan, 2’sini berabere bitiren, yedekler ile çıktığı son hazırlık maçında ise BAL ekibi Salihli Belediyespor’u 1-0 yenen Gebzespor, Uşak takımı karşısında son provasını yaptı.