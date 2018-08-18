Helin Ataç yine milli takımda

U19 Kadın Milli Takımımızın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. 28 ve 30 Ağustos 2018 tarihlerinde Polonya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek. Antrenmanlarını 3 gün boyunca Beykoz Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak U19 Kadın Milli Takımımız, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Varşova'ya geçecek. U19 Kadın Milli Takımımızın Polonya maçları aday kadrosunda Helin Ataç da yerini aldı…

İŞTE KADRO:

Kaleciler:

Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik Spor), İrem Damla Şahin (Soya Spor Gençlik)

Defans:

Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Dilan Yeşim Taşkın (SKN St. Pölten Frauen), Ece Tütüncü (Dudullu), Melisa Korkmaz (Bayer 04 Leverkusen), Melisa Nilgün Keser (Soya Spor Gençlik), Melisa Özarslan (VfL Bochum), Senem Temiz (MSV Duisburg), Serra Can (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)

Orta Saha:

Beyzanur Sali (Denizüstü Spor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Büşra Kuru (FC Speyer), Fatma Beyza Şahin (USC Landhaus), HELİN ATAÇ (KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş), İrem Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmas GSS Lisesi), Kevser Kartal (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor), Pelin Nur Çelebi (Fomget Gençlik ve Spor), Rukiye Çiçek (Fatih Vatan Spor), Seda Nur İncik (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor)

Forvet:

Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Birsen Bozbal (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (Horozkent Spor)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Suat Okyar