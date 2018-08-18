Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Gizle
Bugün 11:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:22 TSİ )

Helin Ataç yine milli takımda

U19 Kadın Milli Takımının Polonya maçları aday kadrosu açıklandı. Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’nden Helin Ataç da kadroya dahil edildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

U19 Kadın Milli Takımımızın Polonya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. 28 ve 30 Ağustos 2018 tarihlerinde Polonya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda aday kadroya davet edilen oyuncular, 23 Ağustos 2018 Perşembe günü saat 12.00'de Kavacık Limak Eurasia Luxury Hotel'de bir araya gelecek. Antrenmanlarını 3 gün boyunca Beykoz Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacak U19 Kadın Milli Takımımız, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Varşova'ya geçecek. U19 Kadın Milli Takımımızın Polonya maçları aday kadrosunda Helin Ataç da yerini aldı…

İŞTE KADRO:

Kaleciler:

Bedriye Cam (Şanlıurfa Gençlik Spor), İrem Damla Şahin (Soya Spor Gençlik)

Defans:

Cansu Nur Kaya (Pendik Çamlık Spor), Dilan Yeşim Taşkın (SKN St. Pölten Frauen), Ece Tütüncü (Dudullu), Melisa Korkmaz (Bayer 04 Leverkusen), Melisa Nilgün Keser (Soya Spor Gençlik), Melisa Özarslan (VfL Bochum), Senem Temiz (MSV Duisburg), Serra Can (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)

Orta Saha:

Beyzanur Sali (Denizüstü Spor), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü Spor Kulübü), Büşra Kuru (FC Speyer), Fatma Beyza Şahin (USC Landhaus), HELİN ATAÇ (KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), İrem Eren (Beşiktaş A.Ş), İrem Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmas GSS Lisesi), Kevser Kartal (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor), Pelin Nur Çelebi (Fomget Gençlik ve Spor), Rukiye Çiçek (Fatih Vatan Spor), Seda Nur İncik (1207 Antalya Döşemealtı Belediye Spor)

Forvet:

Benan Altıntaş (Fomget Gençlik ve Spor), Birsen Bozbal (Fomget Gençlik ve Spor), Melike Öztürk (Horozkent Spor)

Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Suat Okyar

Bugün 11:21 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Ekmeğe yapılması planlanan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kartepe’de ilk iki yarı finalist belli oldu mask
Kartepe’de ilk iki yarı finalist belli oldu
İzmitli Elif Manisa Avrupa’nın zirvesine koşuyor! mask
İzmitli Elif Manisa Avrupa’nın zirvesine koşuyor!
Antrenör Lisans Kursları başvuruları başladı mask
Antrenör Lisans Kursları başvuruları başladı
Kahraman’ın yazlık torunu mask
Kahraman’ın yazlık torunu
44 yaşındaki Bekirdere’ye Ali Beş’ten 10 numara destek mask
44 yaşındaki Bekirdere’ye Ali Beş’ten 10 numara destek
Çayırova, Gölcük’e patladı: 2-1 mask
Çayırova, Gölcük’e patladı: 2-1
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum! mask
Nevzat Doğan’dan bomba etkisi yaratacak açıklama: Karaosmanoğlu varsa ben yokum!
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL mask
İzmit Belediyesi'nden her çocuğa 100 TL
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu! mask
CHP’nin ilk büyükşehir aday adayı belli oldu!
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak mask
Karaosmanoğlu, belediye başkanlarına dava açacak
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü mask
20 yaşındaki genç iş kazasında öldü
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı... mask
İş yerinde kalp krizi geçirdi! Kurtarılamadı...

GALERİ

D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi mask
D-100'deki yeni duraklar hizmete girdi
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti mask
AKP Kocaeli teşkilatları, kongreye akın etti
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada mask
Üniversiteli Mert’in öldüğü feci kaza kamerada
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı mask
Deprem şehitleri gece 03.02'de anıldı
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu mask
Asrın felaketinin merkez üssü "ağır hasarlıları"ndan kurtuldu
19 yılda 211 bin deprem yaşadık mask
19 yılda 211 bin deprem yaşadık
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL