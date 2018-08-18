Antrenör lisans kursları başvuruları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi TFF.org üzerinden yapılacak başvurular, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sona erdikten sonra Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'na göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda puan sıralamasına göre katılımcılara kurs davetleri e-posta ile iletilecek.