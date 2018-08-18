Antrenör lisans kursları başvuruları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi TFF.org üzerinden yapılacak başvurular, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek. Başvurular sona erdikten sonra Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı'na göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda puan sıralamasına göre katılımcılara kurs davetleri e-posta ile iletilecek.
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:23 TSİ )
Antrenör Lisans Kursları başvuruları başladı
Antrenör lisans kursları başvuruları başladı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesi TFF.org üzerinden yapılacak başvurular, 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.
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Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz