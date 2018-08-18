Kentimizin duayen spor insanlarından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü emeklilerinden, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, yaz tatilinde kendine bir torun edindi. Kendisi gibi spor duayeni eşi Gönül Kahraman ile tatilini tamamlayan cçengiz Kahraman’ın yanından bir an olsun ayrılmayan havin, Kahraman’a ‘dede aşağı dede yukarı’ diyerek dede-torun ilişkisi kurdu. Kahraman, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı… “Ve ayrılık zamanı. Yazlık dedesinden ayrılamayan Havin. Seni ve aileni çok sevdik, bize yaşattığın güzel duygular için teşekkürler tatlı kızımız. Girişimci Arjin’i de öpüyoruz…”
Bugün 11:22 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:24 TSİ )
Kahraman’ın yazlık torunu
Kentimizin duayen spor insanlarından, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl müdürlüğü emeklilerinden, Basketbol İl Temsilcisi Cengiz Kahraman, yaz tatilinde kendine bir torun edindi.
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Bugün 11:22 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz